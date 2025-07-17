Во Внуково внедрили систему для ускорения прохождения паспортного контроля

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Аэропорт «Внуково» внедрил систему для ускорения прохождения паспортного контроля, которая создана базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, ее возможности доступны совершеннолетним пассажирам с биометрическим загранпаспортом, сообщили в авиагавани.