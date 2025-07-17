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Во Внуково внедрили систему для ускорения прохождения паспортного контроля

Во Внуково внедрили новую систему для ускорения прохождения паспортного контроля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Аэропорт «Внуково» внедрил систему для ускорения прохождения паспортного контроля, которая создана базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, ее возможности доступны совершеннолетним пассажирам с биометрическим загранпаспортом, сообщили в авиагавани.

«Пассажиры Международного аэропорта “Внуково” смогут быстрее и проще проходить паспортный контроль благодаря новой автоматизированной системе паспортного контроля (АСПК) “Сапсан”. Ее возможности доступны совершеннолетним гражданам РФ — пассажирам международных рейсов с биометрическими заграничными паспортами (75 серия и выше)», — говорится в сообщении.

Помимо высокой скорости обработки данных, АСПК «Сапсан» обладает целым рядом преимуществ. Она разработана на базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, указывает аэропорт.

«Ее внедрение открывает новые возможности для обеспечения комфортного обслуживания пассажиров при прохождении паспортного контроля, при этом “Сапсан” исключает возможность несанкционированного пересечения государственной границы», — уточнили в авиагавани.

Автоматизированные кабины расположены в зонах паспортного контроля на вылете и на прилете. Первые пассажиры уже начали пользоваться ими.