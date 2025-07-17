РЖД запустит дополнительные «Ласточки» между Минском и Москвой

Глава Российских железных дорог Олег Белозеров сказал о запуске дополнительных скоростных поездов «Ласточка» между Минском и Москвой, передает БелТА.
Так, в пресс-службе посольства Беларуси в России сообщили о достигнутой договоренности о запуске дополнительных поездов «Ласточка» между столицами Беларуси и России.
Кроме того, в дипмиссии сказали о рассмотрении актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества на железной дороге. Так было обсуждено расширение пассажирских и грузовых перевозок, выполнение решений в решении вопросов пригородного сообщения, модернизация железнодорожной инфраструктуры портов и строительство высокоскоростной магистрали по маршруту Москва — Минск — Москва.
Тем временем Беларусь построит комбинат, который есть не в каждой стране.
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