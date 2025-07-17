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РЖД запустит дополнительные «Ласточки» между Минском и Москвой

Дополнительные поезда «Ласточки» будут курсировать между Минском и Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российских железных дорог Олег Белозеров сказал о запуске дополнительных скоростных поездов «Ласточка» между Минском и Москвой, передает БелТА.

Так, в пресс-службе посольства Беларуси в России сообщили о достигнутой договоренности о запуске дополнительных поездов «Ласточка» между столицами Беларуси и России.

Кроме того, в дипмиссии сказали о рассмотрении актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества на железной дороге. Так было обсуждено расширение пассажирских и грузовых перевозок, выполнение решений в решении вопросов пригородного сообщения, модернизация железнодорожной инфраструктуры портов и строительство высокоскоростной магистрали по маршруту Москва — Минск — Москва.

Тем временем Беларусь построит комбинат, который есть не в каждой стране.

Еще Минсельхозпрод назвал любимый хлеб белорусов.