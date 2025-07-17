РЖД запустит дополнительные «Ласточки» между Минском и Москвой

Кроме того, в дипмиссии сказали о рассмотрении актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества на железной дороге. Так было обсуждено расширение пассажирских и грузовых перевозок, выполнение решений в решении вопросов пригородного сообщения, модернизация железнодорожной инфраструктуры портов и строительство высокоскоростной магистрали по маршруту Москва — Минск — Москва.