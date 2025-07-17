Жара, пыльная буря и грозы: в 14 областях РК и Астане объявили штормовое предупреждение

Ночью и утром на северо-востоке Атырауской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается гроза. Ветер северный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35−37 градусов. На востоке, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.