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Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с «Крыльями» перед стартом сезона

Глава региона заявил, что у «зелено-бело-синих» есть десятки тысяч верных и преданных фанатов. Они, добавил руководитель области, ждут от волжан яркого футбола и побед.

Источник: МК.RU Самара

Глава региона заявил, что у «зелено-бело-синих» есть десятки тысяч верных и преданных фанатов. Они, добавил руководитель области, ждут от волжан яркого футбола и побед.

Губернатор встретился с «Крылышками» в четверг. Пожелал самарскому клубу успехов в новом розыгрыше Премьер-лиги. Пообещал продолжать поддерживать и создавать необходимые условия.

«У команды есть сильные футболисты, амбициозный тренер, стабильное финансирование и бюджет, позволяющий решать поставленные задачи. А главное — десятки тысяч верных и преданных болельщиков, которые ждут от любимого коллектива яркого футбола и побед», — написал Федорищев в своем телеграм-канале.

Также поговорил с молодыми игроками волжан. На фото с губернатором можно увидеть, например, Ивана Бобра, Владимира Игнатенко и Павла Попова. Подчеркнул: ребятам нужно давать возможность показать себя на поле.

«В субботу — дерби с “Акроном” (6+). Уверен, будет интересная игра и бескомпромиссная борьба. Приходите на стадион!» — резюмировал глава 63-го региона.

Недавно самарцы расторгли контракт с Владимиром Писарским в одностороннем порядке. Ранее его отстранили от футбола после скандала со ставкой.

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