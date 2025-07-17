Раздел об АНО «Россия — страна возможностей» создадут на «Госуслугах»

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Путин поручил создать раздел о проектах автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» на портале госуслуг, перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО, утвержденный президентом РФ, опубликован на сайте Кремля.
«Обеспечить создание в федеральной государственной информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” раздела “Россия — страна возможностей”, предполагающего размещение материалов проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей”, а также регистрацию граждан в качестве участников таких проектов и программ», — говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2025 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.