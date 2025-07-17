Раздел об АНО «Россия — страна возможностей» создадут на «Госуслугах»

«Обеспечить создание в федеральной государственной информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” раздела “Россия — страна возможностей”, предполагающего размещение материалов проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей”, а также регистрацию граждан в качестве участников таких проектов и программ», — говорится в документе.