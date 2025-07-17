Путин поручил создать в вузах и колледжах центры новых возможностей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать в 2025—2026 годах в вузах и колледжах центры новых возможностей.
Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», утвержденный президентом РФ, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей” и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить создание в 2025—2026 годах центров новых возможностей в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, в том числе на базе центров компетенций, созданных в рамках проекта “Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях”, реализуемого автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей”, в целях проведения мероприятий указанной автономной некоммерческой организацией», — говорится в перечне поручений.
Соответствующие доклады должны быть представлен до 1 декабря 2025 года и до 1 декабря 2026 года. Ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин и региональные власти.