Путин поручил создать в вузах и колледжах центры новых возможностей

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей” и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить создание в 2025—2026 годах центров новых возможностей в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, в том числе на базе центров компетенций, созданных в рамках проекта “Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях”, реализуемого автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей”, в целях проведения мероприятий указанной автономной некоммерческой организацией», — говорится в перечне поручений.