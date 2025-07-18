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В Омске выставили в аренду прощальный зал больницы № 1

Аукцион по сдаче помещения пройдёт 8 августа.

Источник: Om1 Омск

Омская городская клиническая больница № 1 имени Кабанова выставила в аренду прощальный зал. Согласно информации с портала «ГИС Торги», помещение предлагается на срок три года с начальной стоимостью 86,2 тысячи рублей.

Министр имущественных отношений Омской области Владимир Ершов одобрил сдачу прощального зала в аренду. При этом помещение останется предназначенным только для проведения церемоний прощания.

Приём заявок на аренду прощального зала продлится до 6 августа, а сам аукцион пройдёт 8 августа.