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Путин поручил создать программу развития молодежной уличной культуры

Путин поручил создать программу развития молодежной уличной культуры и спорта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании программы развития молодежной уличной культуры и спорта.

Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», утвержденный президентом РФ, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей”: … рассмотреть вопрос о создании в рамках федерального проекта “Россия — страна возможностей”, входящего в состав национального проекта “Молодежь и дети”, программы развития молодежной уличной культуры и спорта в Российской Федерации», — говорится в перечне.

Доклад необходимо представить до 1 сентября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.