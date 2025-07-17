Путин поручил создать программу развития молодежной уличной культуры

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей”: … рассмотреть вопрос о создании в рамках федерального проекта “Россия — страна возможностей”, входящего в состав национального проекта “Молодежь и дети”, программы развития молодежной уличной культуры и спорта в Российской Федерации», — говорится в перечне.