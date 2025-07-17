Путин поручил АНО «Россия — страна возможностей» сотрудничать с АСИ

«Автономной некоммерческой организации “Россия — страна возможностей” организовать сотрудничество с автономной некоммерческой организацией “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов” по вопросам взаимной поддержки проектной деятельности, в том числе в части, касающейся продвижения инициатив участников проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей”, — говорится среди поручений, опубликованных на сайте Кремля.