Путин поручил АНО «Россия — страна возможностей» сотрудничать с АСИ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» сотрудничать с Агентством стратегических инициатив (АСИ) для взаимной поддержки проектов, в том числе продвижения инициатив участников программ, реализуемых платформой.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», состоявшегося 27 мая 2025 года.
«Автономной некоммерческой организации “Россия — страна возможностей” организовать сотрудничество с автономной некоммерческой организацией “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов” по вопросам взаимной поддержки проектной деятельности, в том числе в части, касающейся продвижения инициатив участников проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей”, — говорится среди поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря 2025 года.