Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил АНО «Россия — страна возможностей» сотрудничать с АСИ

Путин поручил АНО «Россия — страна возможностей» сотрудничать с АСИ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» сотрудничать с Агентством стратегических инициатив (АСИ) для взаимной поддержки проектов, в том числе продвижения инициатив участников программ, реализуемых платформой.

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», состоявшегося 27 мая 2025 года.

«Автономной некоммерческой организации “Россия — страна возможностей” организовать сотрудничество с автономной некоммерческой организацией “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов” по вопросам взаимной поддержки проектной деятельности, в том числе в части, касающейся продвижения инициатив участников проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей”, — говорится среди поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря 2025 года.