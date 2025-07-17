Путин поручил выявлять и поддерживать талантливых студентов колледжей

МОСКВА, 17 июля — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реализовать программу по выявлению и поддержке талантливых студентов колледжей, которые обучаются по востребованным технологическим специальностям, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей” и образовательным фондом “Талант и успех” обеспечить реализацию проекта, направленного на выявление и поддержку талантливых студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации», — говорится в тексте поручений.
Доклад по вопросу должен быть представлен до 1 октября 2025 года и до 1 июня 2026 года.