Путин поручил выявлять и поддерживать талантливых студентов колледжей

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей” и образовательным фондом “Талант и успех” обеспечить реализацию проекта, направленного на выявление и поддержку талантливых студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации», — говорится в тексте поручений.