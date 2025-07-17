Какие мероприятия популярны у минчан? Эксперт посоветовала, куда сходить

Она добавила, что в этом году добавилось целых пять площадок. Однако из них — интерактивная детская площадка с аниматорами. Это место, где можно оставить ребенка, когда семья приходит на концерт. Вторая — караоке «Ваше соло». Сегодня здесь собираются очереди из желающих спеть ту или иную песню. Третья — театральная площадка в Раковском дворике. Учитывая большое количество зрителей, решено организовать еще одну — в Лошицком парке.