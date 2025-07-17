Какие мероприятия популярны у минчан? Эксперт посоветовала, куда сходить

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куда любят ходить минчане и какие площадки в Минске наиболее востребованы, рассказала заместитель директора ГУ «Минскконцерт» Ольга Цыбульская в пресс-центре БЕЛТА.
«То, что традиционно, становится брендом. Чтобы традиция переросла в бренд, нужно сначала опробовать проект. Когда туда приходят не только жители Минска или республики, но и гости из других стран, то понимаешь, что это стало брендовым мероприятием», — сказала Ольга Цыбульская.
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К таким мероприятиям, по ее словам, относится летний музыкальный туристический сезон. «Каждую субботу в 20.00 проводится “Классика у Ратуши” на площади Свободы. Там собираются люди, которые четко знают, что будет согласно плану в субботу, и приходят посмотреть на любимые коллективы. Это неизменный проект, который начинал с малого количества зрителей, а сейчас насчитывает 5 тыс.», — поделилась замдиректора ГУ «Минскконцерт».
Она добавила, что в этом году добавилось целых пять площадок. Однако из них — интерактивная детская площадка с аниматорами. Это место, где можно оставить ребенка, когда семья приходит на концерт. Вторая — караоке «Ваше соло». Сегодня здесь собираются очереди из желающих спеть ту или иную песню. Третья — театральная площадка в Раковском дворике. Учитывая большое количество зрителей, решено организовать еще одну — в Лошицком парке.
Для любителей хореографии и активного отдыха работает новая локация: танцевальная площадка на Верхнем городе. «Там мы презентуем различные направления танцевальных клубов. Каждый найдет по вкусу тот вид танца, которым хотел бы заниматься. Это не обязательно народные танцы, есть различные направления — от латины до более эстрадных. Мы заметили, что минчане любят читать, поэтому открылась и читальная гостиная с музыкой», — сказала Ольга Цыбульская.
Среди проектов на перспективу — площадный театр в Лошицком парке, он должен заработать в следующем туристическом сезоне. -0-
Фото Кристины Аксёновой.