Производитель сказал, как белорусский хлеб поражается картофельной болезнью

В филиале «Кооппрома» Ляховичского райпо отреагировали на видео в TikTok, где раскритиковали их хлеб «с плесенью», пишет «Ляхавіцкі веснік».
В Ляховичском кооппроме подчеркнули, что все хлебобулочные изделия за пределы завода отправляются после органолептической оценки. Однако летом из-за жары и повышенной влажности пшеничные и пшенично-ржаные может поражать картофельная болезнь.
— Это заболевание связано с наличием на зерне спор картофельной палочки. В хлебопекарном производстве полностью застраховаться от него невозможно, — прокомментировала начальник производства Наталья Волчек.
При картофельной болезни внутри хлеб остается сырым с характерными бороздами, липким мякишем и неприятным запахом. Эти признаки, как отметили на предприятии, и видны в видео из соцсетей.
Но еще специалист подчеркнула, что технологический процесс при выпечке хлеба не нарушался. А также отметила, что каждую партию муки, поступающую на предприятие, обеспечивают соответствующим удостоверением о качестве муки с обязательным подтверждением того, в течение 36 часов не была выявлена зараженность возбудителями «картофельной болезни хлеба».
Еще Минсельхозпрод назвал любимый хлеб белорусов.
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