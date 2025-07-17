Производитель сказал, как белорусский хлеб поражается картофельной болезнью

Но еще специалист подчеркнула, что технологический процесс при выпечке хлеба не нарушался. А также отметила, что каждую партию муки, поступающую на предприятие, обеспечивают соответствующим удостоверением о качестве муки с обязательным подтверждением того, в течение 36 часов не была выявлена зараженность возбудителями «картофельной болезни хлеба».