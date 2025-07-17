Путин поручил поддержать конкурс «Кардо»

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей” поддержать проведение международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта “Кардо”, в том числе его финалов в 2025 и 2026 годах, предусмотрев в этих целях дополнительное финансирование автономной некоммерческой организации “Россия — страна возможностей”, — сообщается в опубликованном перечне поручений.