Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил поддержать конкурс «Кардо»

Путин поручил поддержать конкурс-премию развития уличной культуры «Кардо».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО «Россия — страна возможностей» поддержать проведение международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта «Кардо», сообщается на сайте Кремля.

Глава государства в четверг утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», состоявшегося 27 мая.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей” поддержать проведение международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта “Кардо”, в том числе его финалов в 2025 и 2026 годах, предусмотрев в этих целях дополнительное финансирование автономной некоммерческой организации “Россия — страна возможностей”, — сообщается в опубликованном перечне поручений.