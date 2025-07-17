В Беларуси обновили правила проектирования дорожных одежд в населенных пунктах

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновили строительные правила «Дорожные одежды улиц населенных пунктов». Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства Беларуси от 30 апреля 2025 года № 54, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.
Новшества введены в действие с 1 июля.
Как отметил начальник отдела нормирования и стандартизации по строительным материалам и инженерному обеспечению зданий и сооружений РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Андрей Смыковский, документ сохранил все лучшее, что было в ранее действовавших документах. Также были внесены актуальные изменения, которые позволят применять более совершенные методики проектирования асфальтобетонных покрытий по критерию сдвигоустойчивости. Это даст возможность избежать появления колейности.
«Использование новых правил сделает дорожные одежды более надежными, что приведет к увеличению их срока службы и снижению затрат. В документе под одной обложкой собраны все на данный момент действующие методики расчета дорожных одежд как нежесткого, так и жесткого типа. Это существенно упростит работу проектировщиков, позволит им более качественно конструировать дорожные одежды», — отметил Андрей Смыковский.
Дорожная одежда в проектировании — это многослойная конструкция, формирующая проезжую часть автомобильной дороги и предназначенная для восприятия и распределения нагрузки от транспортных средств на земляное полотно. В процессе проектирования определяются состав, толщина и тип материалов для каждого слоя дорожной одежды, исходя из условий эксплуатации, категории дороги и нормативных требований.
Строительные правила СП 3.03.08−2025 являются важным нормативным документом для специалистов, занимающихся проектированием и строительством дорог в населенных пунктах, и обеспечивают соответствие дорожных одежд современным требованиям и стандартам. -0-