В Беларуси обновили правила проектирования дорожных одежд в населенных пунктах

«Использование новых правил сделает дорожные одежды более надежными, что приведет к увеличению их срока службы и снижению затрат. В документе под одной обложкой собраны все на данный момент действующие методики расчета дорожных одежд как нежесткого, так и жесткого типа. Это существенно упростит работу проектировщиков, позволит им более качественно конструировать дорожные одежды», — отметил Андрей Смыковский.