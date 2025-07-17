Как выбрать путешествие по Беларуси, рассказали в Национальном агентстве по туризму

«Мы всегда стараемся показать участникам не только знаковые объекты, но и посетить событийные мероприятия. В этом году уже посетили спортивно-культурный фестиваль “Вытоки” в Поставах, 24 июля планируем выездной семинар по Гродненской области, где будет презентован маршрут туристического путешествия “Места силы на Лидчине” — он приурочен ко Дню белорусской письменности», — добавила начальник отдела.