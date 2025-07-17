Найден, жив: как работают волонтеры поисковых отрядов

— Расскажу вам одну историю, которая стала для меня одной из самых болезненных, — как раз она связана с соцсетями и доверием. Это история девочки, которая познакомилась с мальчиком. Девочке четырнадцать лет, а «мальчику» — двадцать восемь. Девочка находилась в тотальном запрете на общение в соцсетях со стороны отца, но у нее был левый аккаунт. Она ходила с кнопочным телефоном, хотя у всех одноклассников были смартфоны, но все равно нашла эту возможность. Стиль воспитания был авторитарный, и запреты касались не только интернета, но и косметики, одежды. Все это вылилось в общение с незнакомым взрослым — он ее выслушивал, понимал, сочувствовал и стал подбивать на уход из дома. Искали мы ее достаточно долго. И в конце концов нашли, и у меня была возможность поговорить с этой девочкой. Оказалось, она прекрасно понимала, что ни к чему хорошему эта история не приведет, но ей было важно, чтобы ее просто слушали и давали ощущение, что ее понимают. Это как раз про то, о чем я говорила, — если ребенок не находит значимого взрослого в семье, он ищет его в интернете. Родительская забота заключается не в том, чтобы оценки в дневнике контролировать и ругать за губную помаду, а в умении выслушать и поддержать, направить в возрасте, когда безумно много переживаний, сомнений, страхов и психика еще неокрепшая. Поэтому нужна поддержка, и когда ее не дали в семье, ребенок пошел искать вовне, прекрасно осознавая, что ничего правильного в этом нет. Такая поучительная история.