Бойцов СВО подготовят к участию в проектах «Россия — страна возможностей»

«Автономной некоммерческой организации “Россия — страна возможностей” совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования “Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации” разработать систему предконкурсной подготовки участников специальной военной операции к их последующему участию в проектах и программах, реализуемых автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей”, — говорится в перечне поручений.