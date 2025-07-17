Бойцов СВО подготовят к участию в проектах «Россия — страна возможностей»

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать систему предконкурсной подготовки участников СВО к участию в проектах АНО «Россия — страна возможностей».
Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», утвержденный президентом РФ, опубликован на сайте Кремля.
«Автономной некоммерческой организации “Россия — страна возможностей” совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования “Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации” разработать систему предконкурсной подготовки участников специальной военной операции к их последующему участию в проектах и программах, реализуемых автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей”, — говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 10 ноября 2025 года. Ответственные — гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.