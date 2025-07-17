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В Ростове вечером в четверг загорелась трава

На Левенцовке произошел ландшафтный пожар.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в четверг, 17 июля, в Ростове на Левенцовке произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Как стало известно, трава горит на пустыре на улице Ткачева.

— Подразделения только выехали, — добавили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Тем временем в Багаевском районе горит сухая трава и лесной массив на площади 10 га. В тушении задействованы 30 спасателей, 18 единиц техники. Также бороться с огнем помогают три вертолета.

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