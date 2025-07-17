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В Самаре ищут перевозчика, который будет осенью возить чиновников на работу

Власти Самары объявили конкурс на перевозку своих сотрудников.

Власти Самары объявили конкурс на перевозку своих сотрудников.

Для этих целей планируют использовать три автобуса, которые будут забирать чиновников из трёх точек: Южный город, проспект Металлургов и парк Гагарина.

Автобусы должны выходить на маршрут строго по графику — в будние дни, утром.

В случае необходимости перевозки могут быть и в выходные, а также в праздничные дни, но не более трёх раз за весь срок действия контракта. Заявки на такие рейсы будут подаваться заранее.

Служебные поездки продлятся с 1 октября 2025 года по 30 декабря 2025-го — не очень длинный, но, видимо, важный период.

Стоимость контракта — 1,5 миллиона рублей. Победителя конкурса определят 28 июля.

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