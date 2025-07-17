«Все сжигается на корню». Монтян об обороне ВСУ с помощью дронов, дезертирстве и сливе данных ТЦК

Продолжая тему дезертирства из украинской армии, блогер обратила внимание, что даже официальные цифры огромны: «По-моему, 230 тыс. последние цифры. И их же никто не ловит. Какие-то буквально 1,5−3% привлекаются к ответственности и пара процентов возвращается, потому что денег нет — удрал, погулял, вернусь-ка я обратно. А всех остальных даже никто не ловит. 90 с лишним процентов дел по беглецам просто присыпаны пылью. Никто не ищет, никто не судит, никто вообще по этому поводу не заморачивается».