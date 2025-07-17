«Все сжигается на корню». Монтян об обороне ВСУ с помощью дронов, дезертирстве и сливе данных ТЦК

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юрист и блогер Татьяна Монтян в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказала о том, каким образом данные украинских ТЦК сливаются российской стороне, как в ВСУ обстоят дела с дезертирством и объяснила, что именно с помощью дронов украинская армия может держать оборону.
«Какую незамутненную радость вызывают прилеты по ТЦК, — сказала Татьяна Монтян. — Grok, новый искусственный интеллект, который запустил Илон Маск, начал сливать координаты. Grok же должен где-то брать координаты, а где? Естественно, сливают люди. Вот по Одессе прилетело. Человек мне написал: прилетело, а мой друг на днях оттуда выкупился за $3 тыс. Что-то как-то дешево, говорю. А тот, оказывается, инвалид второй группы. Степень ненависти к ТЦКашникам, она просто уже зашкаливает. И пытаются делать какой-то антикриз, но получается слабо».
Блогер дополнила: «Пассионариям никакие ТЦК не нужны, а люди, которым плевать на все это, которые совершенно не хотят воевать и не будут, в крайнем случае удерут из учебки или перейдут даже на сторону России уже из окопов. Не будут они воевать».
«Я на днях буквально смотрела видео: какому-то командиру подразделения прислали 20 “бусифицированных”. Из них только трое способны хоть на что-то, хоть на какое-то выполнение каких-то заданий, не говоря уже о боевых заданиях на первой линии, — сказала Татьяна Монтян. — Но, несмотря на это все — на проблемы, на огромное количество дезертиров, фронт движется именно в таком темпе».
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Продолжая тему дезертирства из украинской армии, блогер обратила внимание, что даже официальные цифры огромны: «По-моему, 230 тыс. последние цифры. И их же никто не ловит. Какие-то буквально 1,5−3% привлекаются к ответственности и пара процентов возвращается, потому что денег нет — удрал, погулял, вернусь-ка я обратно. А всех остальных даже никто не ловит. 90 с лишним процентов дел по беглецам просто присыпаны пылью. Никто не ищет, никто не судит, никто вообще по этому поводу не заморачивается».
Комментируя ситуацию на фронте, Татьяна Монтян отметила, что дроны играют свою важную роль. «Они сжигают все, что хоть как-то движется. Поэтому сидеть в обороне, имея дроны, в принципе, нормально. А для того, чтобы наступать, нужно огромное количество пехоты, нужен транспорт. И это все просто сжигается на корню дронами», — сказала она.
Блогер дополнила, что управляют ими чаще все мотивированные молодые люди, которые находятся в 10−20 км от линии фронта и дистанционно сжигают все, убивают штурмовиков. При таком раскладе в обороне находится можно еще очень долго, подчеркнула Татьяна Монтян. -0-