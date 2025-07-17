Участник водружения знамени над Рейхстагом посмертно получил звание Героя

30 апреля 1945 года начался бой за Рейхстаг, в этот же день в бункере покончил жизнь самоубийством Адольф Гитлер. Рейхстаг взяли с третьей попытки, и в ночь на 1 мая Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над главным символом нацистской Германии Знамя Победы. Снимок со знаменем был сделан фотографом Евгением Халдеем на следующий день.