Белорусский технолог сказала, как хранить хлеб, чтобы он не плесневел

И также в Ляховичском райпо подсказали, как следует хранить хлеб летом, чтобы он не плесневел и не проявилась картофельная болезнь. На предприятии пояснили, что срок годности неупакованного хлеба при соблюдении всех необходимых условий составляет 36 часов. А если хлеб будет храниться дольше в жарком помещении и в полиэтиленовом пакете, то картофельная болезнь может проявиться. В связи с этим технолог дала совет, как правильно хранить хлеб в жару.