Белорусский технолог сказала, как хранить хлеб, чтобы он не плесневел

В филиале «Кооппрома» Ляховичского райпо рассказали, как правильно хранить хлеб летом, чтобы не было плесени или картофельной болезни, пишет «Ляхавіцкі веснік».
Ранее производитель сообщил, как белорусский хлеб поражается картофельной болезнью.
И также в Ляховичском райпо подсказали, как следует хранить хлеб летом, чтобы он не плесневел и не проявилась картофельная болезнь. На предприятии пояснили, что срок годности неупакованного хлеба при соблюдении всех необходимых условий составляет 36 часов. А если хлеб будет храниться дольше в жарком помещении и в полиэтиленовом пакете, то картофельная болезнь может проявиться. В связи с этим технолог дала совет, как правильно хранить хлеб в жару.
— Не покупайте хлебобулочные изделия про запас, используйте их свежими в течение 12 — 14 часов после выпечки. Летом хлеб желательно хранить в холодильнике и ни в коем разе не в полиэтиленовом пакете, — дала совет начальник производства Наталья Волчек.
Еще в райпо обратили внимание на то, что с 2023 года возврата хлебобулочной продукции из торговой сети на кооппром не производилось, как и не было в райпо нареканий на качество продукции. Однако заболевший хлеб покупатели в Беларуси всегда могут вернуть либо в магазин, либо непосредственно на кооппром.
Между тем Минсельхозпрод назвал любимый хлеб белорусов.
Тем временем Беларусь построит комбинат, который есть не в каждой стране.