«Нравится сама атмосфера, эта рабочая суета». Кто и как помогает аграриям убирать урожай

В Брестской области выборочно приступили к уборке рапса. Сейчас его обмолачивают в хозяйствах 10 из 16 районов Брестчины. Средняя урожайность пока невысокая — 25,7 ц/га, но и убрали в регионе всего чуть более 4% площадей, отведенных под эту масличную культуру. В эту горячую пору аграриям лишние руки не помешают. Чтобы помочь убрать урожай, откликаются люди разных профессий. С некоторыми из них корреспонденты БЕЛТА познакомились в ОАО «Рогознянский» в Жабинковском районе.
Проезжая по трассе М1 мимо агрогородка Ленинский, можно увидеть памятник хлебу. Его сделали в виде поднятых рук с поджаристым караваем и лоснящимися колосьями. Стоит скульптурная композиция у административного здания ОАО «Рогознянский», напоминая каждому, ради чего трудятся аграрии.
В этом году в хозяйстве техника вышла в поля 5 июля. Начали жатву с уборки озимого ячменя. «Средняя урожайность 46−48 ц/га (в прошлом году было 35 ц/га). Практически уже убрали озимый ячмень. Сейчас активно убираем рапс. У нас он на 275 га, четверть площадей уже убрали. В прошлом году для нас и Жабинковского района мы получили рекордный урожай рапса — 48 ц/га. На сегодня пока у нас 30−31 ц/га. Все-таки погода дала о себе знать. Во время цветения возвратные весенние заморозки отразились на урожае рапса. Мы начали с худших участков, с каждым днем урожайность лучше, это радует», — заметила директор ОАО «Рогознянский» Анна Плытник.
Бок о бок убирают рапс три комбайна. В каждом экипаже трудятся по два человека. Старшие комбайнеры — механизаторы хозяйства. Помощниками у них на время страды могут быть люди из других сфер. Например, Геннадий Болтромеюк работает учителем физкультуры в Ленинской средней школе. Во время отпуска становится хлеборобом. «Причин несколько. Во-первых, отпуск позволяет это сделать. Во-вторых, желание есть. В-третьих, финансовая подпитка немаловажная: хочется детям помочь, пока возможность и здоровье позволяют», — пояснил сельчанин.
На жатве он трудится в тандеме с опытным механизатором. Сообща проверяют комбайн перед выходом в поле. Нельзя упустить из виду ни один винтик, чтобы не допустить простоя. Во время уборки Геннадий Болтромеюк следит, чтобы все работало исправно, не было потерь маслосемян. «Когда видишь хороший урожай, то и настроение приподнятое, и желание большое трудиться. Приятно на выходе видеть результат», — добавил помощник комбайнера.
В хозяйстве стараются сделать труд хлеборобов более комфортным. Например, приобрели спецодежду, которая пошита из ткани с большим содержанием хлопка. Технику доукомплектовывают кондиционерами. В поле людям привозят горячие обеды, обеспечивают водой.
Водитель пожарной аварийно-спасательной части № 1 Жабинки Сергей Семенюк каждый год с нетерпением ждет пору жатвы. Четыре года назад взял летом отпуск и предложил помощь на время уборочной в ОАО «Ракитница». Последние два года спасатель трудится бок о бок с хлеборобами в «Рогознянском». «В этом хозяйстве у меня дедушка работал водителем. Все детство, как только начинались летние каникулы и до 1 сентября, проводил с ним на работе. Думаю, позвоню и спрошу, нужны ли рабочие руки, и все — я здесь. Мне нравится просто это ощущение, не знаю, как описать: хочется и все», — поделился мужчина. Он с большим уважением относится к сельским труженикам. Свой вклад считает очень скромным. «Я всего лишь участвую месяц. Основная благодарность аграриям — агрономам, механизаторам. Мой напарник и сеет, и пашет. Получаю удовольствие от общения с такими людьми. Нравится сама атмосфера, эта рабочая суета», — подчеркнул Сергей Семенюк.
В экипаже с ним старшим комбайнером работает Иван Кравчук. Он продолжает семейную династию. Помимо него, в этом хозяйстве трактористом работает отец, животноводом — мама, водителем — младший брат. «Когда в свой первый сезон пришел на комбайн, мне было 16 лет. С отцом работал. Четыре сезона был помощником, и вот уже шестой сезон — комбайнер. Мы сеем, ухаживаем ради будущего урожая. Хочется убрать качественно, чтобы наш труд не прошел зря. Смотришь, что сам сделал, как агрономы отработали, — и приятно на душе. Но это только начало уборочной. Пока, вроде бы, неплохо, а дальше видно будет. Погода подвела: где-то подмочило, где-то засушило», — посетовал механизатор.
С напарником они быстро нашли общий язык. Понимают друг друга без слов. «Несмотря на разницу в возрасте, у нас полное взаимопонимание. У нас все четко настроено. Иногда даже говорить ничего не нужно, каждый знает, что делать», — поделился Иван Кравчук. Он прекрасно знает, что летний день кормит год. «Погода позволяет — поехали. Скажут в шесть часов вечера ехать, мы поедем. Дожди пойдут, а рапс уже сухой — его просто повыбивает и он на землю осыплется. Надо успеть убрать», — сказал Иван Кравчук.
Его младший брат Дмитрий тоже работает на уборочной страде. Его грузовик всегда находится поблизости. Как только бункер одного из комбайнов заполняется до краев, он — тут как тут. Весь его маршрут сейчас построен между полем и зерносушильным комплексом. «Конечно, ребенком тоже просился с отцом на комбайн. Нравилось. Я даже не могу объяснить, чем именно. Завораживает сама ситуация, суета на уборочной. И сейчас такие ощущения испытываю», — признался водитель.
Зерносушильный комплекс сейчас работает круглосуточно. Маслосемена очищают и просушивают, а затем отправляют продукцию согласно заключенным договорам.
Рапс называют черным золотом Беларуси. «Культура прибыльная. Получаем маслосемена, сдаем на переработку, забираем шрот — белок, который нужен для животноводства. Рентабельность на уровне 30−40% получается», — заметила руководитель ОАО. Июльские дожди вносят корректировки в уборку рапса, но на такие капризы погоды сельчане смотрят по-философски. «Дождь идет не когда просим, а когда косим. Эта пословица в этом году очень актуальна. Но дождь нам тоже нужен, потому что свекла, кукуруза, травы требуют влаги. Да и есть зерновые, которые еще наливаются. Вырываем каждую минуту. Если есть возможность для уборки, мы — в поле», — подытожила директор «Рогознянского».
Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,
фото Виолетты ЮЖАКОВОЙ,
БЕЛТА. -0-