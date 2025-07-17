«Нравится сама атмосфера, эта рабочая суета». Кто и как помогает аграриям убирать урожай

Водитель пожарной аварийно-спасательной части № 1 Жабинки Сергей Семенюк каждый год с нетерпением ждет пору жатвы. Четыре года назад взял летом отпуск и предложил помощь на время уборочной в ОАО «Ракитница». Последние два года спасатель трудится бок о бок с хлеборобами в «Рогознянском». «В этом хозяйстве у меня дедушка работал водителем. Все детство, как только начинались летние каникулы и до 1 сентября, проводил с ним на работе. Думаю, позвоню и спрошу, нужны ли рабочие руки, и все — я здесь. Мне нравится просто это ощущение, не знаю, как описать: хочется и все», — поделился мужчина. Он с большим уважением относится к сельским труженикам. Свой вклад считает очень скромным. «Я всего лишь участвую месяц. Основная благодарность аграриям — агрономам, механизаторам. Мой напарник и сеет, и пашет. Получаю удовольствие от общения с такими людьми. Нравится сама атмосфера, эта рабочая суета», — подчеркнул Сергей Семенюк.