Путин посмертно присвоил звание Героя РФ ветерану ВОВ Александру Бересту

Путин ранее посмертно наградил российскую журналистку и военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву орденом Мужества. В конце марта стало известно, что первый памятник журналистам, погибшим во время специальной военной операции, может быть установлен в России. В Госдуме полностью поддержали эту инициативу.