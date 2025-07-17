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Путин посмертно присвоил звание Героя РФ ветерану ВОВ Александру Бересту

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя РФ Алексею Бересту, под руководством которого военные Красной армии водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году. Соответствующий документ в четверг, 17 июля, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя РФ Алексею Бересту, под руководством которого военные Красной армии водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году. Соответствующий документ в четверг, 17 июля, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Берест проявил мужество, отвагу и самоотверженность, защищая Советский Союз от войск Третьего рейха в период Великой Отечественной войны.

— Присвоить звание Героя Российской Федерации Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно), — следует из текста указа.

Глава государства 6 июля посмертно наградил замглавкома Военно-морского флота Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». О смерти военного стало известно 3 июля: он погиб в Курской области. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что военный погиб, выполняя долг офицера.

Путин ранее посмертно наградил российскую журналистку и военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву орденом Мужества. В конце марта стало известно, что первый памятник журналистам, погибшим во время специальной военной операции, может быть установлен в России. В Госдуме полностью поддержали эту инициативу.