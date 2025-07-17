Дороги под Уфой временно перекроют для велогонки

Так, в пятницу, 18 июля, автомобилистам придется искать объездные пути, так как с 11:00 до 14:00 сразу несколько трасс в пригороде Уфы займут участники велосипедного «Тура России». Как уточнили в ведомстве, ограничения коснутся пяти участков дорог в Кармаскалинском и Чишминском районах: