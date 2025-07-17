Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дороги под Уфой временно перекроют для велогонки

Водители авто уступят трассы велосипедам на три часа.

Источник: Комсомольская правда

В двух районах Башкирии введут ограничения движения на дорогах. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Так, в пятницу, 18 июля, автомобилистам придется искать объездные пути, так как с 11:00 до 14:00 сразу несколько трасс в пригороде Уфы займут участники велосипедного «Тура России». Как уточнили в ведомстве, ограничения коснутся пяти участков дорог в Кармаскалинском и Чишминском районах:

— Участок трассы Уфа-Чишмы (с 19 по 33 км);

— Дорога Булгаково-Бузовьязы (с 14 по 26 км);

— Маршрут Орловка-Ляхово-Первоймаский-Ибрагимово (полностью, 14 км);

— Трасса Кара-Якупово-Петряево (полностью, 12,5 км);

— Дорога Новотроицкое-Кляшево-Дёма (полностью, 13,5 км).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.