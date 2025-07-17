Дороги под Уфой временно перекроют для велогонки

В двух районах Башкирии введут ограничения движения на дорогах. Об этом сообщает региональный Минтранс.
Так, в пятницу, 18 июля, автомобилистам придется искать объездные пути, так как с 11:00 до 14:00 сразу несколько трасс в пригороде Уфы займут участники велосипедного «Тура России». Как уточнили в ведомстве, ограничения коснутся пяти участков дорог в Кармаскалинском и Чишминском районах:
— Участок трассы Уфа-Чишмы (с 19 по 33 км);
— Дорога Булгаково-Бузовьязы (с 14 по 26 км);
— Маршрут Орловка-Ляхово-Первоймаский-Ибрагимово (полностью, 14 км);
— Трасса Кара-Якупово-Петряево (полностью, 12,5 км);
— Дорога Новотроицкое-Кляшево-Дёма (полностью, 13,5 км).
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