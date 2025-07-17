Народные приметы на 18 июля 2025 года: что нельзя делать в Афанасьев день

Какой сегодня день по народному календарю.
18 июля по народному календарю — Афанасьев день, также известный как Месяцев день. В этот день почитают преподобного Афанасия Афонского, а также внимательно наблюдают за ночным небом. Особое внимание уделялось Луне — по её виду судили о погоде, урожае, здоровье и настроении. День считался «лунным», магическим и связанным с предчувствиями, снами и внутренней интуицией.
Считалось, что на Афанасия Луна особенно сильна. Поэтому любые эмоциональные проявления — и добрые, и злые — в этот день могут усилиться и принести последствия. День требовал от человека тишины, сдержанности и душевного равновесия.
Что делали на Руси в этот день.
Выходили вечером смотреть на Луну — по её форме и цвету делали погодные и житейские прогнозы. Запоминали сны, увиденные в ночь на 18 июля — считалось, что они вещие. Женщины шептали молитвы при свете месяца — для защиты семьи и здоровья детей. Проводили обряды очищения дома — подметали, окуривали полынью или чабрецом. Пекли круглые лепёшки — символ Луны — и делились ими с соседями. Наблюдали за поведением животных и птиц, особенно перед вечером — считалось, что они чувствуют лунную энергетику.
Этот день был связан с наблюдением, тишиной и внутренним настроем — все действия совершались с оглядкой на небо.
Что рекомендуется делать в этот день.
Обратить внимание на Луну — особенно вечером, при ясной погоде. Провести обряд очищения дома от негатива: проветрить, зажечь свечу или окурить травами. Внимательно отнестись к своим снам, мыслям и ощущениям — день тонко чувствующий. Уделить время себе: отдохнуть, помолчать, поразмышлять. Попросить у высших сил здоровья, ясности в мыслях и мира в семье. Заняться спокойной домашней работой, рукоделием, наведением уюта.
Этот день особенно полезен для внутренних процессов, осмысления и духовной настройки.
Чего не стоит делать 18 июля.
Не следует ссориться, особенно с близкими — ссоры в этот день затягиваются и могут навредить. Не рекомендуется переедать, особенно на ночь — в Месяцев день важно держать умеренность. Не стоит стричь волосы — считается, что можно «укоротить» свою удачу и здоровье. Не принимайте резких решений — день не для поспешных поступков. Нельзя смеяться над народными приметами — это привлекало беду.
Также по традиции, в этот день не стоит оставлять в доме сор или грязную посуду — это считается признаком застоя и упадка энергии.
Приметы погоды на 18 июля.
Ясная Луна ночью — к сухой и стабильной погоде. Мутный лунный диск — к дождю и сырости. Роса с утра — к тёплому и ясному дню. Если птицы молчат вечером — к грозе. Луна с ореолом — к затяжным дождям. Сильный ветер на закате — к смене погоды на следующий день.
На Руси говорили: «Каков Месяцев день — таков и остаток лета», поэтому к 18 июля относились серьёзно и наблюдали за каждым небесным знаком.
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