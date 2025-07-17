Народные приметы на 18 июля 2025 года: что нельзя делать в Афанасьев день

Не следует ссориться, особенно с близкими — ссоры в этот день затягиваются и могут навредить. Не рекомендуется переедать, особенно на ночь — в Месяцев день важно держать умеренность. Не стоит стричь волосы — считается, что можно «укоротить» свою удачу и здоровье. Не принимайте резких решений — день не для поспешных поступков. Нельзя смеяться над народными приметами — это привлекало беду.