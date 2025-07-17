В Тверской области задержали вымогателей выплат с участников СВО

В Тверской области задержаны четверо участников организованной преступной группы, которые принуждали молодых людей к подписанию контрактов с Минобороны. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Оперативники УФСБ по Тверской области пресекли деятельность межрегиональной ОПГ», — рассказал источник агентства. По его словам, четверо злоумышленников искали в регионе одиноких молодых людей, запугивали их, угрожая проблемами с законом за выдуманные преступления. Это делалось с целью заставить их отправиться на СВО и получить личную выгоду.
Злоумышленники удерживали жертв в секретных помещениях, применяли к ним физическое давление, спаивали и лишали связи с близкими. После подписания контрактов с Минобороны России они под угрозами забирали у жертв банковские карты и присваивали поступавшие на них федеральные и региональные выплаты.
«Общая сумма похищенных средств превысила 4 млн рублей», — уточнили в силовых структурах. В настоящий момент все члены ОПГ задержаны.
Ранее сообщалось о случае, когда банда вымогала деньги у раненного участника СВО. В полицию обратился 27-летний брат ветерана, который и рассказал, что родственник собирается свести счеты с жизнью.