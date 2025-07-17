В Тверской области задержали вымогателей выплат с участников СВО

Злоумышленники удерживали жертв в секретных помещениях, применяли к ним физическое давление, спаивали и лишали связи с близкими. После подписания контрактов с Минобороны России они под угрозами забирали у жертв банковские карты и присваивали поступавшие на них федеральные и региональные выплаты.