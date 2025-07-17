Любимым россиянами уличным котам в Турции грозит исчезновение

Из Турции могут исчезнуть любимые туристами уличные коты. Животных вылавливают кучками и отправляют в антисанитарные приюты или районы, где те умирают. Об этом пишет Mash.
Телеграм-канал сообщает, что число бездомных кошек увеличилось за полтора года, потому что ветеринары берут дорого, а приезжие с проблемами ВНЖ уезжают домой. Питомцы в итоге остаются на улице.
В 2024 году в Турции ввели закон по отлову бродячих собак, под который попали и коты. Животных ловят, стерилизуют и либо выбрасывают в неблагополучных районах, либо отправляют в забитые грязные приюты, где они заболевают.
По информации издания, одна москвичка развела у себя дома около 50 животных. Девушка собирала породистых некастрированных кошек и собак по объявлениям и спаривала для дальнейшей продажи. Часть бедолаг спасли местные россияне, однако женщина продолжает свое дело под другим именем.
По словам волонтеров, большинство брошенных котов — породистые. Их стараются приютить, чтобы они не подверглись вылову.
Ситуацию усугубляет закон, запрещающий подкармливать бездомных животных. Нарушителям грозит штраф, а пушистым — путевка в руки к звероловам.
Ранее сообщалось, что в Москве ветеринары успешно прооперировали кота с пузырем в глазу. У шерстяного выявили крайне редкую патологию — буллезную кератопатию, которая могла привести к полной слепоте.