В трудовых коллективах, учебных заведениях и СМИ. Как в Беларуси проводят профилактику киберпреступлений

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как в Беларуси проводят профилактику киберпреступлений, рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Минского облисполкома Павел Строк в пресс-центре БЕЛТА.
Он отметил, что в целом наблюдается тенденция снижения зарегистрированного количества киберпреступлений, а также уменьшение числа несовершеннолетних среди подозреваемых. «Снижение связано с широкомасштабной профилактической работой. Чем больше людей осведомлены о схемах киберпреступлений, тем меньше шансов у преступников обмануть их», — подчеркнул Павел Строк.
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Начальник добавил, что органы внутренних дел совместно с заинтересованными сторонами проводят активную информационную кампанию. «С начала года сотрудниками ОВД организовано более 12 тыс. выступлений в средствах массовой информации, большинство из которых прошло на интернет-ресурсах. Информационно-профилактическая работа также активно осуществлялась в трудовых коллективах — свыше 17 тыс. выступлений, и в учебных заведениях — около 9 тыс.», — сообщил он.
Кроме того, организовано размещение социально-тематической рекламы на мультимедийных экранах, рекламных щитах и остановках общественного транспорта, а также воспроизведение аудиороликов.
Среди комплексных профилактических мероприятий проводились акции «Не дай себя обмануть», «Неделя кибербезопасности» и конкурсы на тему кибербезопасности. В частности, конкурс на лучший видеоролик «Безопасность в интернете» был проведен ГУВД Мингорисполкома, творческий конкурс «Креативный кибергерой» — УДВ Гродненского облисполкома. «Также прошли конкурс компьютерных игровых проектов для детей “Безопасный интернет” от УВД Гомельского облисполкома, творческий конкурс “Кибергерой Минщины” УВД Минского облисполкома. Хочу обратить внимание, что последний собрал участников среди несовершеннолетних, которые стали номинантами и получили дипломы», — рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД облисполкома.
С 26 мая по 4 июня в рамках республиканской профилактической акции «На страже цифровой безопасности» территориальные органы внутренних дел провели комплекс информационно-профилактических мероприятий и выступлений в СМИ, направленных на противодействие киберпреступлениям и повышение уровня цифровой грамотности населения. «Особое внимание уделялось уязвимым категориям граждан, таким как несовершеннолетние и пожилые люди», — добавил Павел Строк.
«Принимая во внимание актуальность вопроса формирования у несовершеннолетних навыков безопасности в глобальной сети Интернет, Министерство внутренних дел разработало макеты расписания занятий “10 правил безопасности в интернете” и стикерпаки — тематические наклейки. Также подготовлены профилактические листовки “Будь кибергероем”, “Телефонное мошенничество”, “Фишинг”, “Не будь хакером”, “Мошенничество в интернете” для размещения на информационных стендах в учреждениях образования. Применение инновационных форматов, таких как телеграм-боты, становится все более актуальным. Например, “КиберЩит”, разработанный УВД Брестского облисполкома, сейчас действует по всей республике. Эти форматы способствуют вовлечению молодежи в мероприятия», — отметил начальник управления по противодействию киберпреступности. -0-