В трудовых коллективах, учебных заведениях и СМИ. Как в Беларуси проводят профилактику киберпреступлений

«Принимая во внимание актуальность вопроса формирования у несовершеннолетних навыков безопасности в глобальной сети Интернет, Министерство внутренних дел разработало макеты расписания занятий “10 правил безопасности в интернете” и стикерпаки — тематические наклейки. Также подготовлены профилактические листовки “Будь кибергероем”, “Телефонное мошенничество”, “Фишинг”, “Не будь хакером”, “Мошенничество в интернете” для размещения на информационных стендах в учреждениях образования. Применение инновационных форматов, таких как телеграм-боты, становится все более актуальным. Например, “КиберЩит”, разработанный УВД Брестского облисполкома, сейчас действует по всей республике. Эти форматы способствуют вовлечению молодежи в мероприятия», — отметил начальник управления по противодействию киберпреступности. -0-