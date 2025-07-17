Путин поручил ввести ограничения на иностранные приложения

Ранее в ряде российских регионов уже вводились ограничения на работу мобильного интернета и связи для повышения безопасности, в том числе для противодействия атакам беспилотников. Такие меры сопровождались трудностями для жителей, связанными с недоступностью цифровых сервисов, однако власти подчеркивали их временный и вынужденный характер. В начале июня Владимир Путин также поручал правительству усилить поддержку российского сегмента интернета и отечественных коммуникационных сервисов.