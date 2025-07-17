Врач раскрыла пользу лимфодренажного массажа после пляжа

Долгое пребывание на солнце может привести к застою лимфы и отекам, особенно если человек долго лежал или сидел. Чтобы этого избежать, полезно сделать лимфодренажный массаж, заявила дерматолог и косметолог Галина Амосова. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Активное солнце — это всегда накопление свободных радикалов. Быстрее вывести токсины, разогнать лимфу и убрать отеки помогает лимфодренажный массаж. Но сначала нужно подготовить кожу, сразу после пляжа массаж делать не стоит, оптимально приступить к нему вечером, — предупредила эксперт.
По словам Амосовой, ультрафиолет и жара расширяют сосуды, из-за чего замедляется движение лимфы. Дополнительно процесс ухудшается из-за потери жидкости. Она посоветовала перед массажем обязательно смыть морскую соль и крем от загара, а обгоревшие участки увлажнить или нанести мазь. Если кожа сильно повреждена или шелушится, эти зоны лучше не трогать.
Специалист добавила, что массаж лица всегда нужно начинать с зоны шеи и декольте. Движения должны быть очень нежными и направленными по току лимфы, например, от центра груди к подмышкам или по животу круговыми движениями. Также нельзя делать массаж по сухой коже. Лучше использовать гель с алоэ или гиалуроновой кислотой, а для усиления эффекта подойдут средства с кофеином или экстрактом каштана.