Врач раскрыла пользу лимфодренажного массажа после пляжа

Специалист добавила, что массаж лица всегда нужно начинать с зоны шеи и декольте. Движения должны быть очень нежными и направленными по току лимфы, например, от центра груди к подмышкам или по животу круговыми движениями. Также нельзя делать массаж по сухой коже. Лучше использовать гель с алоэ или гиалуроновой кислотой, а для усиления эффекта подойдут средства с кофеином или экстрактом каштана.