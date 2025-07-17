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Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в Багаевском районе

Ландшафтный пожар произошел вблизи поселка Задонского.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в четверг, 17 июля, в Багаевском районе, вблизи поселка Задонского, вспыхнул ландшафтный пожар. В связи с этим прокуратурой была организована проверка. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, что огнем охвачена сухая трава и лесной массив на площади десять гектаров. Из-за жары и сухой погоды пламя распространяется быстро. Пожар тушат 30 спасателей, 18 единиц техники. Три вертолета работают с водосливными устройствами для защиты поселка Задонский.

На место пожара уже выехал прокурор района, а также Ростовский межрайонный природоохранный прокурор.

— Прокуратурой организована проверка исполнения требований пожарной безопасности, в ходе которой ведомство также даст оценку действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — говорится в сообщении.

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