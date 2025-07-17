Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бельгии арестован пенсионер за рассылку писем с ядом

Федеральная полиция провела длительное расследование и в итоге установила личность подозреваемого.

Источник: Аргументы и факты

В Бельгии арестован 80-летний житель города Денбергем по подозрению в рассылке писем с токсичным порошком в государственные учреждения. Об этом сообщила прокуратура Брюсселя.

Инциденты произошли в конце 2024 года. Подозрительные конверты были направлены в канцелярии министров юстиции и внутренних дел, службу госбезопасности, дворец правосудия в Брюсселе, полицейский суд в Кортрейке и в канцелярию премьер-министра.

Один из адресатов был госпитализирован в целях предосторожности, но признаков отравления у него не обнаружили, передает агентство Belga.

Экспертиза показала, что письма содержали бруцин — ядовитое вещество, способное вызывать раздражение при контакте с кожей и смертельно опасное при попадании внутрь организма.

Федеральная полиция провела длительное расследование и в итоге установила личность подозреваемого. Во время обыска в его доме были найдены отравляющие вещества. Мужчина арестован и будет находиться под стражей до начала судебных слушаний. Его имя не разглашается.