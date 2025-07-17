В Бельгии арестован пенсионер за рассылку писем с ядом

В Бельгии арестован 80-летний житель города Денбергем по подозрению в рассылке писем с токсичным порошком в государственные учреждения. Об этом сообщила прокуратура Брюсселя.
Инциденты произошли в конце 2024 года. Подозрительные конверты были направлены в канцелярии министров юстиции и внутренних дел, службу госбезопасности, дворец правосудия в Брюсселе, полицейский суд в Кортрейке и в канцелярию премьер-министра.
Один из адресатов был госпитализирован в целях предосторожности, но признаков отравления у него не обнаружили, передает агентство Belga.
Экспертиза показала, что письма содержали бруцин — ядовитое вещество, способное вызывать раздражение при контакте с кожей и смертельно опасное при попадании внутрь организма.
Федеральная полиция провела длительное расследование и в итоге установила личность подозреваемого. Во время обыска в его доме были найдены отравляющие вещества. Мужчина арестован и будет находиться под стражей до начала судебных слушаний. Его имя не разглашается.