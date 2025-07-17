Иеромонах Макарий рассказал, как занятия сексом могут привести людей в рай

Насыщенная сексуальная жизнь супругов является одной из важных элементов крепкого брака и служит признаком благополучия в отношениях между мужчиной и женщиной. Об этом рассказал клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий.
По словам духовника, брак имеет божественное происхождение, поэтому все, что способствует семейному благополучию, приводит к раю. Священник добавил, что в контексте отношения РПЦ к сексу осуждения заслуживают только случаи, когда мужчина или женщина избегает исполнения супружеского долга в достаточной мере.
— Половая близость, разумеется, дает человеку, мужу и жене, большой, так скажем, подъем эмоциональный, физиологический, и никто этого отрицать не будет никогда, и никто это осуждать не будет, — передает слова Макария «Абзац».
Протоиерей Александр Никольский рассказал, что обращаться к Господу с молитвой после употребления алкоголя можно, если человек понимает, что делает и говорит. Выпивший человек может молиться, но ему не стоит делать из этого «пьяное представление».