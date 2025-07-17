Проморгали: 10 киноляпов в советских фильмах, которые заметили самые внимательные

Многие советские фильмы до сих не потеряют своей популярности и остаются в списках самых любимых. Однако кинопроизводство — процесс сложный, и иногда во время него создатели картин могут «проморгать» ошибки, которые в итоге попадают на экраны и остаются в истории. «Вечерняя Москва» составила подборку из 10 киноляпов в советских фильмах, которые заметили только самые внимательные зрители.