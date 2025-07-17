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МО: во время боёв за Новохатское в ДНР военные ВСУ пустились в бегство

Украинские военные надеялись на поддержку дронов.

Источник: Аргументы и факты

В ходе боёв за село Новохатское в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие начали бежать, не выдержав давления российских подразделений. ВСУ рассчитывали на поддержку БПЛА, однако эти надежды не оправдались.

Об этом рассказал штурмовик с позывным Бода, принимавший участие в операции по освобождению населённого пункта. Его слова приводит Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Особых сложностей нет. Из них мало кто до конца идёт. В основном, ближе начинаешь подходить — все бегут. Но они надеются на беспилотники. Сами бегут, и думают, что дроны им помогут. Но мы уже научились и БПЛА обходить», — рассказал военнослужащий.

По его словам, к моменту, когда ВС РФ подошли к населённому пункту, большая часть украинских солдат уже покинула позиции.

«Мы ещё туда не пришли, а больше половины уже ушли», — добавил Бода.

Ранее в оборонном ведомстве страны заявили, что после освобождения Новохатского российские военные получили доступ к новому участку границы с Днепропетровской областью.

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