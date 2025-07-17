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В российском регионе «потомственная колдунья» устроила пожар рядом с предприятием для обряда

Сотрудники полиции выписали протокол в отношении «потомственной колдуньи», которая устроила в Иркутске пожар для обряда.

Сотрудники полиции выписали протокол в отношении «потомственной колдуньи», которая устроила в Иркутске пожар для обряда. Об этом МВД России сообщило в своем телегграм-канале.

В отдел полиции обратился охранник предприятия, расположенного на улице Ярославского областного центра. Мужчина сообщил, что заметил дым и пламя возле металлического забора, и до прибытия экстренных служб самостоятельно пытался не дать огню распространиться — поливал пламя водой из чайника. Сотрудники МЧС России и полицейские оперативно ликвидировали возгорание — площадь пожара составила около одного квадратного метра.

Чтобы вычислить поджигателя следователи изучили камеры видеонаблюдения. На записях было видно, что траву подожгла женщина, пришедшая вместе с ребенком. Правоохранители оперативно установили личность нарушительницы.

Задержанная заявила, что она, будучи потомственной колдуньей, провела обряд очищения от сглаза — для этого ей нужно было сжечь воск и прочитать заговор. В промышленную зону она пришла, так как это «место силы».

В МВД сообщили, что с нарушительницей провели профилактическую беседу, а также составили протокол по статье КоАП «Мелкое хулиганство».

Ранее СКР сообщил о задержании в Челябинской области по подозрению в диверсии двоих подростков. Уточнялось, что юноши по заданию Украины подожгли базовую станцию одного из операторов сотовой связи.