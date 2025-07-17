США хотят отказаться от комментариев о честности выборов в других странах

Отмечается, что ранее госсекретарь США Марко Рубио ранее подписал меморандум. В документе говорится, что Вашингтон будет воздерживаться от комментируем относительно легитимности и честности выборов в других странах. При этом США все же могут дать оценку зарубежным избирательным процессам, если для этого якобы будет четкая внешнеполитическая необходимость.