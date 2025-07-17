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США хотят отказаться от комментариев о честности выборов в других странах

WSJ: в США введут ограничения на публичную оценку выборов за рубежом.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты хотят ввести ограничения на публичную оценку выборов за рубежом. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

Отмечается, что ранее госсекретарь США Марко Рубио ранее подписал меморандум. В документе говорится, что Вашингтон будет воздерживаться от комментируем относительно легитимности и честности выборов в других странах. При этом США все же могут дать оценку зарубежным избирательным процессам, если для этого якобы будет четкая внешнеполитическая необходимость.

Издание также подчеркивает, что таким образом США отказываются от практики, которое государство использовало на протяжении многих лет, пытаясь продвигать стандарты демократии.

Ранее KP.RU сообщал, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Дональда Трампа за попытки вмешиваться во внутренние дела страны и других государств.

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