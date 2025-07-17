Россиянин завоевал первую медаль на летней Универсиаде

Российский пловец Николай Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на летней Универсиаде, которая проходит в Германии. Об этом сообщили организаторы соревнований. Колесников стал первым представителем России, завоевавшим медаль на нынешних студенческих играх.