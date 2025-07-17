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Россиянин завоевал первую медаль на летней Универсиаде

Российский пловец Николай Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на летней Универсиаде, которая проходит в Германии. Об этом сообщили организаторы соревнований. Колесников стал первым представителем России, завоевавшим медаль на нынешних студенческих играх.

Пловец завоевал золото на Олимпиаде.

Российский пловец Николай Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на летней Универсиаде, которая проходит в Германии. Об этом сообщили организаторы соревнований. Колесников стал первым представителем России, завоевавшим медаль на нынешних студенческих играх.

По данным организаторов, российские спортсмены принимают участие в Универсиаде в нейтральном статусе. «В этом году российские атлеты выступают без национальной символики, в соответствии с требованиями международных спортивных федераций», — отметили ТАСС.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКого из российских спортсменов могут допустить на Олимпиаду-2026.

Всего в Универсиаде участвуют 48 спортсменов из России. Соревнования завершатся 27 июля. Помимо плавания, россияне представлены в легкой атлетике, фехтовании, теннисе и других дисциплинах.