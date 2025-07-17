«Красивые картинки, но не все так просто». Как Instagram влияет на психику подростков — мнение эксперта

Доцент пояснила, что давно доказано: чем больше времени дети и взрослые проводят в социальных сетях, тем ниже уровень удовлетворенности своей жизнью. «И это тоже влияет. Если человек недоволен своей жизнью, это может привести к развитию депрессивной или тревожной симптоматики, агрессии, зависти. И это действительно влияет не только на наше психическое здоровье, но и на физическое», — сказала Надежда Круглова.