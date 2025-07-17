«Красивые картинки, но не все так просто». Как Instagram влияет на психику подростков — мнение эксперта

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О влиянии Instagram на психику подростков рассказала доцент кафедры психологии, содержания и методов воспитания ГУО «Академия образования» Надежда Круглова в пресс-центре БЕЛТА.
Надежда Круглова отметила, что на психоэмоциональное здоровье несовершеннолетних, их эмоции и переживания значительно влияет популярная социальная сеть Instagram. «Порой в ней выставляются нереалистичные, далекие от правды картинки, где у всех все слишком хорошо», — подчеркнула она.
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Доцент пояснила, что давно доказано: чем больше времени дети и взрослые проводят в социальных сетях, тем ниже уровень удовлетворенности своей жизнью. «И это тоже влияет. Если человек недоволен своей жизнью, это может привести к развитию депрессивной или тревожной симптоматики, агрессии, зависти. И это действительно влияет не только на наше психическое здоровье, но и на физическое», — сказала Надежда Круглова.
«Само время, проведенное в социальных сетях — будь то короткие ролики или просто скроллинг ленты, — напрямую влияет на психофизиологию и скорость образования новых нейронных связей. У детей, которые много времени проводят в виртуальном пространстве, со временем снижается интеллект, ухудшается память и внимание. Это неизбежно сказывается на их развитии», — добавила она.
По словам доцента, дети также становятся более возбудимыми. «Яркие картинки, вспышки, звуки и короткие ролики по 10−12 секунд заставляют мозг постоянно находиться в состоянии возбуждения. Одно из недавних исследований показывает, что уровень тревожности современных школьников сопоставим с уровнем тревожности участников Великой Отечественной войны. Однако важно понимать, что сравнивались именно возбужденные участки мозга: тогда была реальная опасность и угроза, а сейчас мозг просто перевозбужден и постоянно обрабатывает информацию», — поделилась Надежда Круглова. -0-