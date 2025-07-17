Новая терсхема обращения с отходами исправит ошибки прошлых лет

В проекте новой территориальной схемы обращения с отходами, подготовленной министерством природных ресурсов и экологии Самарской области, учтены соответствующие действительности данные по объёмам отходообразования в регионе, полноценно отражена информация о местах накопления твёрдых коммунальных отходов в соответствии с реестрами, которые ведут муниципалитеты, а главное — исключены «серые» зоны", которые ранее не обслуживались.