На озере в Калинковичах работники ОСВОД спасли учащегося колледжа

Как рассказали в обществе, 16 июля днем из озера в Калинковичах на городском пляже работники ОСВОД на расстоянии двух метров от берега спасли молодого человека 2006 года рождения, учащегося колледжа. Молодой человек при купании почувствовал себя плохо, у него начались судороги, самостоятельно до берега добраться он не мог, работники ОСВОД доставили его на берег.