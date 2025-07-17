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На озере в Калинковичах работники ОСВОД спасли учащегося колледжа

Как рассказали в обществе, 16 июля днем из озера в Калинковичах на городском пляже работники ОСВОД на расстоянии двух метров от берега спасли молодого человека 2006 года рождения, учащегося колледжа.

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На озере в Калинковичах спасен молодой человек, учащийся колледжа. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОД.

Как рассказали в обществе, 16 июля днем из озера в Калинковичах на городском пляже работники ОСВОД на расстоянии двух метров от берега спасли молодого человека 2006 года рождения, учащегося колледжа. Молодой человек при купании почувствовал себя плохо, у него начались судороги, самостоятельно до берега добраться он не мог, работники ОСВОД доставили его на берег.

После осмотра сотрудники скорой помощи госпитализировали парня в больницу. -0-