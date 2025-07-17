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Прокуратура проверит кафе в Волгограде, откуда выгнали ребенка-инвалида

Сотрудница кафе заявила, что «больные дети не должны ходить в кафе».

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Волгоградской области инициировала проверку после появления в Сети информации о том, что сотрудница одного из кафе Волгограда выгнала мать с ребенком-инвалидом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Туристка Эвелина Азаева рассказала агентству, что она была в Волгограде проездом и с дочерью-подростком, которая страдает аутизмом, зашла в местное кафе. Пока мать ребенка делала заказ, девочка сидела на кожаной скамье, но в какой-то момент прилегла. Это не понравилось сотруднице кафе, которая заявила, что «больные дети не должны ходить в кафе».

После этого Азаева направилась в здание областной администрации и оставила обращение на имя губернатора Волгоградской области. По данному факту прокуратурой организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре правоохранители обнаружили семилетнего мальчика-инвалида, жившего в условиях полной изоляции и антисанитарии.