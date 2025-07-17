Прокуратура проверит кафе в Волгограде, откуда выгнали ребенка-инвалида

Туристка Эвелина Азаева рассказала агентству, что она была в Волгограде проездом и с дочерью-подростком, которая страдает аутизмом, зашла в местное кафе. Пока мать ребенка делала заказ, девочка сидела на кожаной скамье, но в какой-то момент прилегла. Это не понравилось сотруднице кафе, которая заявила, что «больные дети не должны ходить в кафе».