Прокуратура проверит кафе в Волгограде, откуда выгнали ребенка-инвалида

Прокуратура Волгоградской области инициировала проверку после появления в Сети информации о том, что сотрудница одного из кафе Волгограда выгнала мать с ребенком-инвалидом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Туристка Эвелина Азаева рассказала агентству, что она была в Волгограде проездом и с дочерью-подростком, которая страдает аутизмом, зашла в местное кафе. Пока мать ребенка делала заказ, девочка сидела на кожаной скамье, но в какой-то момент прилегла. Это не понравилось сотруднице кафе, которая заявила, что «больные дети не должны ходить в кафе».
После этого Азаева направилась в здание областной администрации и оставила обращение на имя губернатора Волгоградской области. По данному факту прокуратурой организована проверка.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре правоохранители обнаружили семилетнего мальчика-инвалида, жившего в условиях полной изоляции и антисанитарии.