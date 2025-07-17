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Путин поручил дать денег на новые корабли

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения финансирования льготного лизинга для судостроительной отрасли и производителей судового оборудования, а также оценить перспективы создания долгосрочного гарантированного заказа. Соответствующее поручение опубликовано 17 июля на официальном сайте Кремля по итогам встречи главы государства с представителями деловых кругов.

Путин дал поручение, связанное с судостроительной отраслью.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения финансирования льготного лизинга для судостроительной отрасли и производителей судового оборудования, а также оценить перспективы создания долгосрочного гарантированного заказа. Соответствующее поручение опубликовано 17 июля на официальном сайте Кремля по итогам встречи главы государства с представителями деловых кругов.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования льготного лизинга в сфере судостроения и производства судового оборудования и о возможности формирования долгосрочного гарантированного заказа», — говорится в перечне поручений. В рамках исполнения поручения профильные ведомства должны подготовить предложения по оптимизации инструментов государственной поддержки для предприятий судостроения.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин поручил ввести ограничения на иностранные приложения.

В частности, речь идет о дополнительных мерах по обеспечению стабильной загрузки производственных мощностей и повышению инвестиционной привлекательности отрасли. Срок исполнения поручения установлен до 1 октября 2025 года..

Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что одним из ключевых направлений развития российского судостроения является увеличение числа универсальных атомных ледоколов и судов ледового класса для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Для выполнения этих задач отрасли необходима модернизация производственных мощностей и внедрение новых технологий, что требует дополнительной государственной поддержки.