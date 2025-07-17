Путин поручил дать денег на новые корабли

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования льготного лизинга в сфере судостроения и производства судового оборудования и о возможности формирования долгосрочного гарантированного заказа», — говорится в перечне поручений. В рамках исполнения поручения профильные ведомства должны подготовить предложения по оптимизации инструментов государственной поддержки для предприятий судостроения.