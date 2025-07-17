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FND: Вэнс хочет освободить американских налогоплательщиков от помощи Украине

Трамп ставит интересы США превыше всего, и Вашингтон не намерен оплачивать поставки оружия Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс полностью поддерживает инициативу президента Дональда Трампа по освобождению американских налогоплательщиков от финансирования помощи Украине. Об этом сообщил представитель Вэнса в интервью Fox News.

«Вэнс всецело поддерживает план президента Трампа, направленный на избавление американских налогоплательщиков от бесконечного финансирования конфликта на Украине», — заявил представитель вице-президента США.

Он подчеркнул, что, в отличие от бывшего президента Джо Байдена, Трамп ставит интересы США превыше всего, и Вашингтон не намерен оплачивать поставки оружия Киеву. Эта обязанность теперь возложена на европейских союзников.

Как отмечает телеканал, новая модель Трампа подразумевает, что «Европа платит, оружие поставляется».

Ранее Трамп объявил, что США продолжат передавать оружие и военную технику Украине при условии, что эти поставки будут финансировать европейские страны. Координацию данного процесса возьмёт на себя НАТО.

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