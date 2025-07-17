Путин наградил ученых государственными наградами

Этим же указом профессор отделения Инженерной школы ядерных технологий Национального исследовательского Томского политехнического университета Сергей Ливенцов, заместитель директора Российского центра научной информации Валерий Семашко, научный руководитель математического института им. С. М. Никольского РУДН им. Патриса Лумумбы Александр Скубачевский и ведущий научный сотрудник НИИ биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича Ольга Тихонова награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.