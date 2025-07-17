Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро «Чистые пруды» 19 июля

«В субботу, 19 июля, примерно с 9:30 до 21:30 трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро “Чистые пруды”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в это время трамваи поедут по измененным маршрутам. Так, трамваи А пойдут от станции Московских центральных диаметров (МЦД) «Калитники» через станцию метро «Пролетарская» до станции Московского центрального кольца (МЦК) «Дубровка», а трамваи № 3 — от станции метро «Чертановская» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская». Кроме того, трамваи № 39 будут курсировать от станции метро «Университет» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская».
В ведомстве добавили, что вместо трамваев будут работать автобусы № 913. Так, вместо Павелецкого вокзала и станции метро «Новокузнецкая» они поедут через остров Балчуг и Бульварное кольцо до ул. Воронцово Поле.
Пассажирам рекомендовали пользоваться метро до станций «Новокузнецкая» и «Чистые пруды».
Изменения введут на время проведения фестиваля «Олимпийская Москва» и Большого фестиваля бега.