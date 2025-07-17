Ричмонд
+32°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро «Чистые пруды» 19 июля

Трамваи не будут курсировать между Павелецким вокзалом и станцией метро «Чистые пруды» 19 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В субботу, 19 июля, примерно с 9:30 до 21:30 трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро “Чистые пруды”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в это время трамваи поедут по измененным маршрутам. Так, трамваи А пойдут от станции Московских центральных диаметров (МЦД) «Калитники» через станцию метро «Пролетарская» до станции Московского центрального кольца (МЦК) «Дубровка», а трамваи № 3 — от станции метро «Чертановская» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская». Кроме того, трамваи № 39 будут курсировать от станции метро «Университет» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская».

В ведомстве добавили, что вместо трамваев будут работать автобусы № 913. Так, вместо Павелецкого вокзала и станции метро «Новокузнецкая» они поедут через остров Балчуг и Бульварное кольцо до ул. Воронцово Поле.

Пассажирам рекомендовали пользоваться метро до станций «Новокузнецкая» и «Чистые пруды».

Изменения введут на время проведения фестиваля «Олимпийская Москва» и Большого фестиваля бега.