Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро «Чистые пруды» 19 июля

Уточняется, что в это время трамваи поедут по измененным маршрутам. Так, трамваи А пойдут от станции Московских центральных диаметров (МЦД) «Калитники» через станцию метро «Пролетарская» до станции Московского центрального кольца (МЦК) «Дубровка», а трамваи № 3 — от станции метро «Чертановская» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская». Кроме того, трамваи № 39 будут курсировать от станции метро «Университет» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская».