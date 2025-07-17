«Мне никто не страшен». Почему подростки позволяют себе больше в интернете

Она подчеркнула, что виртуальное пространство снижает ответственность, и подросток думает, что «могу быть кем угодно и делать, что угодно, и не факт, что меня найдут, не факт, что меня за это накажут». «Возможность скрыть свою личность несколько распускает руки. Если подросток скрыт под чьим-то именем или другой картинкой, он думает, что может делать чуть больше, чем обычно себе позволяет», — сказала доцент.