«Мне никто не страшен». Почему подростки позволяют себе больше в интернете

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему подростки позволяют себе больше в интернете, рассказала доцент кафедры психологии, содержания и методов воспитания Академии образования Надежда Круглова в пресс-центре БЕЛТА.
«Виртуальное пространство, интернет, социальные сети — место, где все тайное становится явным. Когда в реальном мире подросток или ребенок чего-то боится, скрывает, говоря научным языком, играет социально приемлемую роль хорошего сына или дочери, прилежного ученика или ученицы, то в социальных сетях ставится любая аватарка, приписывается любое имя, и я уже не тот, кто есть на самом деле. Все скрытые психологические моменты и мотивы начинают выходить наружу», — отметила Надежда Круглова.
Мошенничество, сваттинг, вымогательство. Какие преступления совершают подростки, рассказали в МВД В Беларуси родителей обяжут защищать детей от вредной информации в интернете В трудовых коллективах, учебных заведениях и СМИ. Как в Беларуси проводят профилактику киберпреступлений.
Она подчеркнула, что виртуальное пространство снижает ответственность, и подросток думает, что «могу быть кем угодно и делать, что угодно, и не факт, что меня найдут, не факт, что меня за это накажут». «Возможность скрыть свою личность несколько распускает руки. Если подросток скрыт под чьим-то именем или другой картинкой, он думает, что может делать чуть больше, чем обычно себе позволяет», — сказала доцент.
Надежда Круглова пояснила, что важно, чтобы у ребенка было критическое мышление, позволяющее ему понимать, что такое хорошо и что такое плохо. «Рядом с критическим мышлением всегда идет система ценностей. Ребенок должен задавать себе вопросы: “Я делаю это ради чего? Нормально ли это делать? Можно ли это делать?”. Да, законодательство тоже регулирует, что можно и что нельзя, но гораздо важнее, когда это идет изнутри», — отметила она.
Самым важным элементом в психопрофилактической работе является образ жизни родителей. «Когда родитель сидит с телефоном и говорит ребенку читать Пушкина, маловероятно, что он пойдет это делать. Здесь возникает вечный вопрос: как нам быть, если мы работаем за компьютером или телефоном? Если в семье есть доверительные отношения, это решается диалогом — находить подход, объяснять и проговаривать все. Плюс необходимо, чтобы у родителей было время на взаимодействие с ребенком, чтобы базовые психологические потребности удовлетворялись во взаимодействии с родителем», — рассказала Надежда Круглова.
«На мой взгляд, важный момент — базовые психологические потребности. Если они удовлетворены, если у ребенка есть общение, круг сверстников, хобби и увлечения, а также здоровая семья, ему просто незачем идти в социальные сети или совершать преступления. Все действия совершаются от дефицита — нехватки внимания или ради лайков и признания. Поэтому когда эти потребности будут удовлетворены, на мой взгляд, психоэмоциональные нарушения из-за интернета и времени, проведенного там, будут минимизированы», — подытожила доцент. -0-