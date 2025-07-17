Сбежавший в Израиль экс-ведущий Привольнов в шоке от бомбёжек: «Меня сейчас реально кто-то хочет убить?»

Рубрику «Страдания российских релокантов» 17 июля 2025 года открывает бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, который уехал в Израиль сразу с началом специальной военной операции. В одном из YouTube-каналов релокант поделился своими эмоциями от первой пережитой им воздушной тревоги.
«Я смотрю и вижу: летит что-то. А потом ещё второе летит, и оно так: бубух! И как будто фейерверк такой. И я думаю: То есть меня сейчас кто-то реально хочет убить… сверху? Это какие-то Звёздные войны», — рассказывает Привольнов.
Экс-телеведущий признался, что в тот момент испытал сильнейший шок, и последовал примеру окружающих — побежал искать убежище.
Ранее KP.RU сообщил, как российские релоканты, поливавшие Родину грязью и сбежавшие в Израиль, отреагировали на начало долгой и кровопролитной агрессии их новой страны проживания в отношении арабского мира, и как они дважды предали Россию.