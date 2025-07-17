Сбежавший в Израиль экс-ведущий Привольнов в шоке от бомбёжек: «Меня сейчас реально кто-то хочет убить?»

«Я смотрю и вижу: летит что-то. А потом ещё второе летит, и оно так: бубух! И как будто фейерверк такой. И я думаю: То есть меня сейчас кто-то реально хочет убить… сверху? Это какие-то Звёздные войны», — рассказывает Привольнов.