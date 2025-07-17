Казахстанец привязал жену к лошади и убил, таская по степи на глазах у дочери

В области Жетысу Казахстана 32-летнюю Айзат Джуманову жестоко убили на глазах ее двухлетней дочери. В преступлении подозревают ее супруга, который сначала избил женщину, а затем привязал ее за руки к седлу лошади и волок по степи. Об этом в четверг, 17 июля, сообщила журналистка Сандугаш Дуйсенова.