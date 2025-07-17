Казахстанец привязал жену к лошади и убил, таская по степи на глазах у дочери

В области Жетысу Казахстана 32-летнюю Айзат Джуманову жестоко убили на глазах ее двухлетней дочери. В преступлении подозревают ее супруга, который сначала избил женщину, а затем привязал ее за руки к седлу лошади и волок по степи. Об этом в четверг, 17 июля, сообщила журналистка Сандугаш Дуйсенова.
По словам родственников, причиной убийства стала ссора между супругами.
— Потом многочасовое немыслимое насилие. Айзат избивали с лютой жестокостью. Медицинское заключение звучит как перечень пыточных методик: ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма — прим. «ВМ»), ушиб и отек головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы конечностей и таза, следы волочения по грубой поверхности, — написала Дуйсенова в личном блоге.
В 02:30 22 июня пострадавшую доставили в областную больницу Талдыкоргана, и спустя полчаса врачи констатировали ее смерть. Правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Но родственники погибшей требуют переквалифицировать его на «Убийство, совершенное с особой жестокостью», передает Zakon.kz.
30 мая в СМИ появилась информация о том, что в Твери местный житель убил супругу скалкой и подушкой из ревности, поскольку ему показалось, что с женщиной заигрывает сосед. После убийства преступник самостоятельно вызвал полицию. У них остались трое детей — четырех, 10 и 14 лет.